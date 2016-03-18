美国：&#34;伊斯兰国&#34;对基督教徒和什叶派穆斯林犯下种族灭绝罪行

哈通社阿斯塔纳3月18日电 据路透社报道，美国周四称，"伊斯兰国"对基督教徒、雅兹迪教徒和什叶派穆斯林犯下种族灭绝罪行；美国官员希望这样的发现能够带来更多资源帮助这些群体，尽管这并不会改变美国的军事策略或法律责任。

"在我看来，‘伊斯兰国'在其控制区内对雅兹迪教徒、基督教徒和什叶派穆斯林等群体进行屠杀，"美国国务卿克里对记者们说道。"‘伊斯兰国'自己的声明、意识形态和行为都有种族灭绝的特点。"

美国共和党曾向白宫施压，将"伊斯兰国"在伊拉克和叙利亚的罪行称为种族灭绝；美国众议院周一以393-0通过无法律效力的决议，将"伊斯兰国"的行为定性为种族灭绝。

美国官员希望这样将帮助他们获得国会和其他国家的政治和预算支持，从而在伊拉克摩苏尔等被"伊斯兰国"控制的地区获得解放后，帮助这些受害群体回家。

尽管种族灭绝的发现可能让美国政府更容易主张对"伊斯兰国"采取更严厉的行动，美国官员称这并不会让美国有采取更多行动的法律义务，也不会改变美国对"伊斯兰国"的军事策略。

美国国务院发言人Mark Toner周三表示："承认其他国家发生种族灭绝或针对人类的罪行并不一定导致美国附有任何特定的法律责任。"