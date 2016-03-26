肯尼亚女孩&#34;合成&#34;中国游照片获助环游世界

一名肯尼亚女孩用图片编辑软件把自己的肖像放进旅游景点，并放到了自己的脸谱（Facebook）主页上。被合成的旅游景点主要来自中国。

"我已前往中国。"



在这些图片里，这位名叫赛富林•盖特（Sevelyn Gat）的女孩站在一架肯尼亚航空的班机前，图片说明是"我已经前往中国"，她还把自己的图像合成到中国的长城和天坛的图片里。

这些合成图片质量非常低劣，但却令这条信息收获了数以千计的"点赞"。

"最后一天，再见中国。"



更让人吃惊的是，一位名叫山姆•吉楚鲁（Sam Gichuru）的肯尼亚商人看到这条信息后，居然想办法筹集到了足够的旅行费用，帮助盖特实现了全球旅游的梦想。

据一家肯尼亚媒体报道，山姆不停"骚扰"自己的朋友，让大家为盖特捐款，帮助她支付旅游所需的现金、四星级酒店的住宿费用、保险以及零花钱。

"中国......真是个好地方。"

在此过程中，盖特还首次申领了出生证明来办理护照，她甚至还获得了一份项目经理的实习工作。

当然，好事的网友也开始拿盖特开涮，他们把盖特的肖像合成到了各种各样的全球景点中，并且开通了"赛富林•盖特现在到哪儿了"（#WhereIsSeveGatsNow）的话题标签。（来源：BBC）