欧盟与伊朗关系&#34;翻开新一页&#34;

哈通社阿斯塔纳4月17日电 据BBC报道，欧盟外交政策负责人费代丽卡•莫盖里尼访问伊朗时表示，欧盟与伊朗之间的外交关系已"翻开新一页"。

莫盖里尼说，欧盟与伊朗同意在包括经济、能源、教育、移民、交通等方面努力创建更紧密关系。

她还说，此次会晤的结果会对伊朗人和欧洲人"真正发挥作用"。

莫盖里尼表示，她与伊朗外交部长贾瓦德•扎里夫在会谈中讨论了叙利亚问题和中东地区的稳定问题。

针对伊朗人权问题，她说："我们在这方面有一些担忧，这不是秘密"。

扎里夫则欢迎欧盟对伊朗申请加入世界贸易组织的支持立场，但同时呼吁美国履行核协议相关承诺，并解除对伊朗银行业的制裁。

伊朗渴望解除针对其银行业的制裁

由于美国仍然因恐怖主义和人权问题在金融方面对伊朗继续实施制裁，欧洲主要银行仍然对投资伊朗持警惕态度。

直接与叙利亚危机关键一方伊朗接触是欧洲从核协议得到的主要益处之一。

与欧盟代表团一道前往伊朗的BBC首席国际问题记者莱斯•道切特报道说，伊朗官员们还表示，他们想要加强与欧盟的关系-特别因为与美国进行此类对话在政治上仍然过于敏感。

与此同时，伊朗总统鲁哈尼在土耳其安卡拉总统府与该国总统埃尔多安举行会谈，同意将加强两国在金融和经济方面的合作，并在两年内将双边贸易提升至300亿美元（210亿英镑）。

埃尔多安表示，两国同意在叙利亚和其它问题上"减少分歧"，"共同努力战胜恐怖主义、教派主义以及正在震动中东地区的人道危机"。