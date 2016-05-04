印尼警方没收被人误作&#34;天使&#34;的性玩具

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据BBC报道，印尼一个偏远的村庄的渔民捡到一个充气娃娃性玩具，误以为是"天使"，警方调查后将其没收。

今年3月份一名渔民在苏拉威西省邦盖岛附近的海面上捡到一个充气娃娃性玩具。

他的一家人每天照料这个玩具娃娃，有关照片上网后很快火起来，一些人说这是个降临的天使。

警方担心有关谣言会引发骚乱，立即进行调查，发现它实际上是一个充气性玩偶。

印尼新闻门户网站Detik说，娃娃穿着端庄、戴着头巾的照片在社交媒体上很快流传开来。



当地警察局长普拉姆卡尔诺告诉记者，当地的村民发现这个玩具娃娃的时候，正值3月份东南亚发生了罕见的日食

谣言也开始蔓延，包括一些无法证实的故事说这是个"天使"，在找到它的时候它"被困在那里并且在哭泣"，这些促使警方介入调查。

很多印尼民众仍然坚信超自然力量的存在，包括"天使"。

当地警察局长普拉姆卡尔诺告诉记者，当地的村民发现这个玩具娃娃的时候，正值3月份东南亚发生了罕见的日食。

于是一些人认为这个娃娃代表神灵降世。

警察局长说："这些村民并没有特别的目的，他们只是不知道什么是性玩具。"

中国也发生过类似的笑话。2012年，中国西安电视台在新闻报道里说当地一个农民发现了一个巨大的太岁灵芝。

电视画面显示西安电视台的女记者现场调查画面，而很多观众立即发现所谓的太岁灵芝是一个硅胶性玩具。电视台之后道歉称记者"很年轻，不谙世事"。