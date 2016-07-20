阿克莫拉州政府授予我国首位女将军&#34;荣誉公民&#34;称号

哈通社阔科谢套7月20日电 据阿克莫拉州政府新闻处消息，20日，阿克莫拉州第六届议会召开第四次非例行会议。

会上，阿克莫拉州州长谢尔盖∙库拉金授予我国首位女性将军莎吾列•阿伊特帕耶娃"阿克莫拉州荣誉公民"奖章及证书。

谢尔盖•库拉金表示，我国首位女性将军出自阿克莫拉州，这不仅是阿克莫拉州的荣誉，也是值得全体阿克莫拉州居民为之骄傲的喜事。

"阿克莫拉州正在成为一个优秀公民倍出的沃土。而共和国首位女性将军的出现，更是令我们全州上下倍感荣耀和喜悦。"他说。

阿伊特帕耶娃将军表示，阿克莫拉州是她出生和成长的家乡。

"我将忠诚的为家乡、为祖国、为生养我的这片土地，尽到一个军人所必须尽到的义务。感谢家乡人民对我的支持与厚爱，我将不负重托，努力完成国家赋予的责任和任务，为祖国贡献自己的力量。"她说。

莎吾列•阿伊特帕耶娃将军，1960年5月22日出生于阿克莫拉州扎克斯县。

1977年开始，进入检察院系统任职。

2012年，经纳扎尔巴耶夫总统任命，成为哈萨克斯坦总检察院法律统计及特别报告委员会主席。

曾获"哈萨克斯坦检察院系统优秀工作者"称号，并获颁"荣誉"勋章。（编译：木合塔尔·木拉提）

