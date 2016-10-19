美大选三辩主持人为华莱士 其父曾与中国领导人&#34;谈笑风生&#34;

特朗普和希拉莉的美国总统候选人第三场辩论将于10月19日在内华达大学拉斯维加斯分校举行。第三场辩论的主持人是福克斯新闻台台柱主播克里斯•华莱士（Chris Wallace）。

华莱士是《福克斯星期天新闻》主播，曾经凭此节目三次获得艾美奖。他在2003年加入福克斯新闻台，之前在美国广播公司新闻台（ABC News）工作14年。他以犀利的采访方式著称，对民主党和共和党一视同仁。



值得一提的是，克里斯•华莱士的父亲迈克•华莱士（Mike Wallace）也是美国知名媒体人。老华莱士从1968年开始担任哥伦比亚广播公司王牌电视新闻栏目《60分钟》的主持人，采访过多位重要新闻人物，包括八任美国总统、马丁•路德•金、阿拉法特、邓小平、江泽民、普京等。他以尖锐、强势的提问风格和深入犀利的调查性报道闻名。



1986年，迈克•华莱士来到北京，在中南海采访了邓小平。当年，他与时任上海市长的江泽民会面。2000年，华莱士再次专访江泽民，此时已身为中国最高领导人的江泽民，在幽默的气氛中回答了华莱士关于中国民主状况、中美关系等诸多敏感问题。



2000年10月，江泽民被香港记者张宝华追问是否支持董建华连任香港特首时表示，香港记者问的问题"too simple，sometimes naive"，江泽民还说："美国的华莱士，比你们（指香港记者）不知道高到哪里去了，我跟他谈笑风生。"江泽民的这段话被网民不断引用，成为后来中国互联网上流行的"长者传奇"的重要部分。"与江泽民谈笑风生"的迈克•华莱士，也在中国名声大振。



这次美国总统候选人第三场辩论，特朗普和希拉莉两位主角固然是焦点，主持人克里斯•华莱士的表现也值得关注。他能否保持不偏不倚的立场，能否通过犀利的问题给两位候选人带来挑战，甚至能否像其父当年采访江泽民那样"谈笑风生"，都是看点。（来源：联合早报网）