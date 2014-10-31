广告公司因发布哈萨克伟人“亲吻照”被处以3400万坚戈罚款

哈通社阿拉木图10月31日电，因发布哈萨克作曲家库尔曼哈兹和俄罗斯诗人普希金"亲吻照"海报闹得沸沸扬扬的Havas Worldwide Kazakhstan广告公司日前被阿拉木图市阿勒玛勒区法院处以3400万坚戈的"道德罚款"。

库尔曼哈兹国家音乐学院之前将发布该海报的广告公司告上法庭，要求广告公司赔偿3400万坚戈的荣誉损失，并要求通过各大媒体向全国人民道歉。学院认为，这图片是对哈萨克伟大作曲家库尔曼哈兹的诋毁，损害了作曲家的声誉，犯下严重的"道德"罪。

Havas Worldwide Kazakhstan广告公司总经理达丽娅•哈米特嘉诺娃则认为罚款过重，公司无法支付。"3400万坚戈的罚款，对于中小型企来说太重，公司没有这么多的资金。我不知道该怎么支付这些钱，"她说。

被告方律师卓哈尔•沃帖别科夫计划向上级法院提起上诉。

据了解，阿拉木图市内政局之前也曾因这海报问题向法院提出行政公诉，当时该广告公司被处以185200坚戈的罚款，公司总经理也被处以129640坚戈的罚款。

据悉，哈萨克著名作曲家库尔曼哈兹和俄罗斯诗人普希金"亲吻"海报是"69 工作室"（Студия 69）的广告海报。8月24日开始发行后，"69 工作室"和海报制作方均受到了社会各界的谴责，海报制作方更是付出了沉重代价。Havas Worldwide Kazakhstan广告公司现已公开道歉，并承诺以后不会设计发布这类海报。（编译：吴然）