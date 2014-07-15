美空军决定裁撤3459个岗位 五年可省16亿美元

哈通社阿斯塔纳7月15日电，据新华网报道，美国空军14日对外宣布，由于国内经济形势不甚理想，美空军决定在各级指挥系统中裁撤3459个岗位。这样一来，未来五年，美空军可节省16亿美元。

美空军部长德博拉•李•詹姆斯14日在此间表示，"我们要让世界上最强的美空军以最低的成本运行。"她说，"我们的经济还没有达到理想状态，因此我们必须保证每一块钱都花在刀刃上。" 按照计划，美空军司令部、空军基地以及海外机构的指挥系统都将进行重组。各级指挥系统将裁撤3459个岗位，其中，参谋、联络部门涉及的岗位最多。美空军还将合并数个海外机构。美空军情报和侦查部门也在重组之列。此外，美空军还将在承包合同支出、运营预算以及差旅费等方面入手，进一步削减开支。 据《美空军时报》报道，虽然具体的裁员名单还没有公布，但有消息显示，位于弗吉尼亚州的兰利-尤斯提斯联合空军基地将裁员742人，居所有单位之首。同时，734名在五角大楼工作的空军人员也将被裁掉。 美军官员称，空军的"瘦身"计划是美军削减国防开支的一部分，重组后的空军将变得更加高效。空军参谋长马克•韦尔什表示，"虽然短期内我们将经历一次剧变，但这对实现长期战略目标而言十分有利。" 美防长哈格尔去年曾多次表示，要在未来五年内削减20%的国防开支。他指示美军各部门要制定相关计划，以实现整体削减目标。 削减开支势必意味着裁员，士兵的权益和福利也成为外界关注的重点。詹姆斯14日表示，为最大限度的保护士兵的个人利益，美空军决定启动"自愿提早退休计划"和"自愿分期支付计划"。 詹姆斯说，"我们希望在一年内实现削减目标，而不是把它分解到未来五年中去。这样做的好处是可以尽快稳定军心，并且把省下来的钱投入到我们的核心项目中去。"