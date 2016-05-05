俄使馆在乌兹别克斯坦宣传佩戴&#34;圣乔治丝带» 舆论反应不一

哈通社阿斯塔纳5月5日电 俄罗斯驻乌兹别克斯坦使馆正在积极筹备举行"圣乔治丝带"纪念活动，庆祝即将到来的二战及卫国战争胜利纪念日。

据俄罗斯媒体报道，当地居民可在俄罗斯驻塔什干使馆免费领取这种黑色和橘色相见的丝带，参加纪念活动。

俄罗斯驻塔什干使馆表示，举行这一纪念活动，是为了令年轻人能够追忆在20世纪最惨痛的战争中，先辈们是如何克服各种艰难困苦，赢得最终的伟大胜利的。

但乌兹别克斯坦国内对俄方的这一行为，有着许多复杂的观点。

去年开始，Facebook社交平台上就出现了一个名为"乌兹别克人抵制圣乔治丝带"的主页。

该主页宣称，"圣乔治丝带"是俄帝国主义的象征，其含义是对中亚的征服和杀戮。其言论得到了乌兹别克国内许多居民的认同。

值得一提的是，反对在二战胜利日佩戴"圣乔治丝带"的不仅只有乌兹别克人，在哈萨克斯坦、吉尔吉斯也有大量公民对佩戴这一标志庆祝胜利持反感态度。

乔治丝带起源于俄罗斯帝国时期的最高军功勋章--圣乔治勋章，获得该勋章者即可佩戴该种款式丝带，十月革命后该丝带被改称为"近卫军丝带"，1991年苏联解体后恢复原名称。（编译：塔尔）