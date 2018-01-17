外交部：目前有34位哈国公民在联合国工作

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 -- 外交部第一副部长穆合塔尔•特列吾别尔德17日在马吉利斯全体会议上表示，目前共有34名哈萨克斯坦公民在联合国系统中工作。

"根据国家总统下达的任务，外交部启动了一系列措施以帮助更多的我国公民在国际组织当中工作。其中包括联合国。据统计显示，目前共有约34位哈萨克斯坦公民在联合国系统中工作，其中17位在联合国位于阿拉木图的分支机构工作。" 特列吾别尔德说。



值得一提的是，哈萨克斯坦本月正在担任联合国安理会轮值主席国。



特列吾别尔德对此表示，纳扎尔巴耶夫总统目前正在对美国进行了工作访问。18日，总统将作为主席出席并主持"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"的联合国安理会专题辩论。当天，联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯将作为主旨发言人发表讲话。



据了解，联合国安全理事会高级代表也将参与本次专题辩论。



"作为轮值主席国任期第二大事项，外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫将主持题为‘在阿富汗和中亚建立区域合作伙伴关系作为安全与发展相互依赖性的典范'的安理会部长级辩论会，预计中亚国家和阿富汗外交部长以及联合国各成员国外交部代表将出席会议。"特列吾别尔德说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】