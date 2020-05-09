全国34%的新冠确诊患者已治愈出院
16:05, 09 五月 2020
哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 哈萨克斯坦全国又有58名新冠肺炎（COVID-19）确诊患者治愈出院。
根据Coronavirus2020.kz数据，9日全国新增治愈58名新冠确诊病例。
这58人分别位于：
努尔苏丹市 - 5,
阿拉木图 - 18,
奇姆肯特市 - 9,
阿克莫拉州 - 1,
突厥斯坦州 - 2,
西哈州 - 8,
巴甫洛达尔州 - 9,
库斯塔奈州 - 3,
克孜勒奥尔达州 - 3.
截至9日16时，哈萨克斯坦全国已有1695名确诊患者治愈出院，占总确诊人数的34%。
全国3座直辖市和14个州治愈患者数量统计如下：
努尔苏丹市 – 366
阿拉木图市 – 380
奇姆肯特市 – 106
阿克莫拉州 – 90
阿克托别州 – 34
阿拉木图州 – 48
阿特劳州 – 86
东哈州 – 12
江布尔州 – 73
西哈州 – 80
卡拉干达州 – 91
库斯塔奈州 – 26
克孜勒奥尔达州 – 153
曼格斯套州 – 12
巴甫洛达尔州 – 43
北哈州 – 29
突厥斯坦州 – 66
【编译：木合塔尔·木拉提】