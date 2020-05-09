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    全国34%的新冠确诊患者已治愈出院

    16:05, 09 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 哈萨克斯坦全国又有58名新冠肺炎（COVID-19）确诊患者治愈出院。

    根据Coronavirus2020.kz数据，9日全国新增治愈58名新冠确诊病例。

    这58人分别位于：

    努尔苏丹市 - 5,

    阿拉木图 - 18,

    奇姆肯特市 - 9,

    阿克莫拉州 - 1,

    突厥斯坦州 - 2,

    西哈州 - 8,

    巴甫洛达尔州 - 9,

    库斯塔奈州 - 3,

    克孜勒奥尔达州 - 3.


    截至9日16时，哈萨克斯坦全国已有1695名确诊患者治愈出院，占总确诊人数的34%。

    全国3座直辖市和14个州治愈患者数量统计如下：

    努尔苏丹市 – 366

    阿拉木图市 – 380

    奇姆肯特市 – 106

    阿克莫拉州 – 90

    阿克托别州 – 34

    阿拉木图州 – 48

    阿特劳州 – 86

    东哈州 – 12

    江布尔州 – 73

    西哈州 – 80

    卡拉干达州 – 91

    库斯塔奈州 – 26

    克孜勒奥尔达州 – 153

    曼格斯套州 – 12

    巴甫洛达尔州 – 43

    北哈州 – 29

    突厥斯坦州 – 66


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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