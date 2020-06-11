哈萨克斯坦又有34个线路的客运班列恢复运行

哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 10日起，哈国国内铁路客运又有34个线路的客运班列恢复运行。

哈萨克斯坦国家铁路公司发布消息称，根据哈萨克斯坦防控新冠疫情跨部门联席委员会决议及同哈萨克斯坦工业和基础设施发展部的协议，在严格遵守哈萨克斯坦交通运输首席卫生医师相关防疫命令的基础上，从2020年6月10日起，增加恢复34条线路的铁路旅客列车的运行。

国家铁路公司还表示，至阿拉湖旅游度假区的两列旅客列车：

·№ 459-6941/6942-460旅客列车乌斯卡曼市至多斯特克

·№ 457-6941/6942-458 旅客列车塞梅至多斯特克

将于2020那年6月11日正式恢复运行。

此外，从6月14日开始，№ 255/256旅客列车阿拉木图第二火车站至多斯特克 将按照每周3趟班次的模式恢复运行。

6月18日开始 № 258/257 旅客列车努尔苏丹第一火车站至多斯特克 将按照每周2趟班次的模式恢复运行

消息称，国际旅客班列及其他线路的列车，将在国境开放后，根据同其他国家铁路交通管理部门之间的协议予以恢复。

根据交通运输首席卫生医师的命令，在严格遵守检疫规范的情况下，从6月10日起，客运列车中的餐饮车厢将恢复使用。

根据此前报道，哈萨克斯坦从6月1日起陆续恢复铁路旅客列车运行。

【编译：木合塔尔·木拉提】