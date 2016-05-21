英国：北约或在东欧部署3500人部队

哈通社阿斯塔纳5月21日电 据BBC消息，英国周五（20日）表示，北约有可能在东欧地区部署多达3500人的部队，但是强调此举并非是对俄罗斯采取进逼态势。

自从俄罗斯2014年兼并克里米亚半岛以来，北约开始考虑在波罗的海和波兰部署威慑部队。

英国外相哈蒙德说，这样的部署将起到"警戒"作用，使北约为应对任何潜在威胁做好准备。

他说，在北约与俄罗斯的边界上部署的这支部队可以高达3500人，指挥系统大部分由英国，德国和美国负责。

北约成员国外长正在敲定二战至今一次最大规模的联盟军力集结计划，以对抗更具侵略性及动向捉摸不定的俄罗斯。

北约秘书长斯托尔滕贝格周四说，这次两天会议将处理北约面对的"所有重要课题"，并为今年7月在波兰华沙举行的"标志性"首脑峰会作好准备。

预计在7月，北约各国领导人将正式签署这项调整计划，把更多兵员派到东欧的成员国。此举是向盟国保证，北约不会让类似乌克兰危机重演，也不会弃成员国于危难而不顾。

北约成员国外长周四（19日）在布鲁塞尔举行会议，同意邀请巴尔干国家黑山加盟，成为北约第29个成员国。

这项决定还有待美国国会参议院和27个成员国议会以及黑山议会的批准。

北约秘书长斯托尔滕贝格在协定签字仪式后表示，这是这个前南斯拉夫加盟共和国历史"掀开了新的一页"。

他和美国国务卿克里形容此举证明，尽管受到俄罗斯或者其他国家的反对，北约仍致力于对扩大联盟采取"开放政策"。

莫斯科指责北约试图对俄罗斯实施围堵战略。

俄罗斯外交部发言人萨哈罗娃表示，"鉴于北约试图围堵俄罗斯，这是该联盟试图改变欧洲军事政治格局的又一个企图。这将不可避免地影响俄罗斯的利益，并迫使我方做出相应的回应。"