本田将关闭英国工厂 或致3500名员工失业

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 据中新社报道，当地时间2月19日，日本本田汽车公司宣布，将于2021年关闭在英国的该公司唯一汽车制造厂。

据报道，日产汽车两周前也宣布，取消在英国生产新车型的计划。英国商务大臣格雷格·克拉克强调，本田英国汽车制造厂的关闭，将会导致3500多名员工失去职业。

消息称，日本本田集团宣布，将于2021年关闭位于英国南部斯温顿的工厂。本田高级副总裁伊恩·豪厄尔斯表示，工厂关闭和英国"脱欧"无关，关闭英国工厂是公司全球决策的一部分。

2月19日，英国商务大臣克拉克向英国议会通报，由于日本和欧盟签署的经济伙伴关系协议2月1日生效，本田今后将会加强本土公司的投资。克拉克表示，从日本出口到欧盟的汽车关税，将从目前的10%，到2026年1月将会降为零。本田届时将从日本而不是英国，向欧盟及世界其它地区出口汽车。

克拉克强调，本田英国汽车制造厂的关闭，将会导致3500多名员工失去职业。他将很快前往斯温顿主持会议，帮助本田员工寻找新的就业机会。克拉克说，制造商因英国"脱欧"不确定而受到影响，并承受了数月由于英国"脱欧"，以及英国和欧盟未来关系的不确定性所带来的压力。

据悉，本田将会保留设在英国布莱克尼尔的欧洲总部，以及在英国的一级方程式赛车队。去年本田在英国汽车生产量为16万辆，大约是英国全年汽车总产量的10%。本田还将在2021年停止在土耳其生产思域轿车，但仍会在土耳其继续运营。