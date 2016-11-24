哈萨克斯坦最重女性去世 体重达350公斤

哈通社阿斯塔纳 - 因体重超过350公斤而被称为"哈萨克斯坦最重女性"的库斯塔奈州39岁居民加丽娜•瓦罗毕耶娃于22日夜去世。

这一消息得到了其所在医院主治医师萨玛特•舒明巴耶夫的确认。



据悉，瓦罗毕耶娃于数日前因疑似胃出血病症入院接受治疗。



入院当天，紧急救护中心出动了8名急救人员，才得以将瓦罗毕耶娃顺利送入医院。



医院在对其进行了全面检查后，未能确认其病因和具体的症状，因此采取了保守治疗，并安排医师专门看护。



"病人住院后，我们对她进行了检查，并没有发现有内出血症状。病人也自称感觉良好，希望能尽快出院回家。原本按计划她应于23日出院，但22日晚病人情况突然恶化并最终去世。"该院一位医生向记者说。



今年7月，由于不明原因体重激增的库斯塔奈州居民加丽娜•瓦罗毕耶娃，曾通过媒体向各大医疗机构求助。







据悉，这位39的女士由于不明原因，体重在短时间内大幅度增加，并在今年5月彻底无法走出家门半步。



由于体重的剧增，瓦罗毕耶娃的身体健康状态也遭到了严重的影响，出现了许多并发症状。



因为其体重当时已经超出了普通体重仪的测量上限，瓦罗毕耶娃在7月通过媒体求助时，甚至不清楚自己的真是体重究竟有多少公斤。



经过媒体的报道后，多家医疗机构对瓦罗毕耶娃进行了称重和一系列检测，但未能确认这位女士体重激增的原因。



【编译：木合塔尔·木拉提】