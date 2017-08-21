哈通社/乌拉尔/8月21日 -- 卡拉干达市举办庆祝哈兹别克毕官诞辰350周年阿肯弹唱会。

消息称，本次阿肯弹唱会聚集了来自哈萨克斯坦、中国、蒙古国以及吉尔吉斯斯坦阿肯艺术传承人。此外，民间传统艺术家联盟（Айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің халықаралық одағы）主席朱尔森•叶尔曼主持了本次阿肯弹唱会。



根据赛事结果，卡拉干达州的阿肯阿曼卓勒•艾勒泰耶夫赢得特等奖，获得300万坚戈奖金；来自中国的阿肯乌拉尔别克•米纳特汗赢得一等奖，获得150万坚戈奖金；卡拉干达州的阿肯迪达尔•卡米耶夫赢得二等奖，获得100万坚戈奖金；来自西哈州的阿肯詹萨雅•穆希纳和克孜勒奥尔达阿肯梅伊尔别克•苏勒坦汗赢得三等奖，分别获得75万坚戈奖金。



据了解，本次阿肯弹唱会中詹萨雅•穆希纳与中国阿肯乌拉尔别克•米纳特汗进行了阿肯弹唱。



值得一提的是，詹萨雅曾被列入"独立以来百位名人榜"。



据此前本社报道，8月19日在卡拉干达州卡拉干达县叶艮德布拉克乡举行了哈兹别克毕官诞辰350周年庆典，并为新建成的毕官雕像举办了落成剪彩仪式。国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃以及议会议员、公众人物、国家机构代表等人参加了庆典活动。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】