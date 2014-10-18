中俄下月或签苏-35采购合同 性能超同类战机

哈通社阿斯塔纳10月18日电，据参考消息援引外媒报道，莫斯科和北京下个月可能会签署向中国出口苏-35多功能战斗机的合同。

据俄罗斯《独立军事评论》周报网站10月17日报道，俄罗斯副总理罗戈津对记者说，11月将举行军事技术合作混合委员会会议，肯定会谈妥这个问题。他希望双方能直接签署合同。目前在协商合同的一些价格参数。

据非官方消息，中国在第一阶段计划购买24架苏-35战斗机。迄今为止中国是苏-27和苏-30系列战斗机最大的外国买家。此外，中国还在生产歼-11B战斗机，它是根据苏-27仿制的。

中国现在盯上的苏-35是第四代深度改进型多功能战斗机，其中使用了部分第五代战斗机技术，比同类战斗机性能优越。

据专家估计，通过对所完成的飞行任务进行的分析，已经可以得出这样的结论：苏-35战斗机的性能超过了所有的第四代战斗机，包括法国"阵风"战斗机和欧洲"台风"战斗机，苏-35战斗机也可以很有把握地对抗美国空军的F-22A"猛禽"隐形战斗机。

苏-35将赋予中国空军十年优势

另据加拿大《汉和防务评论》刊登的文章称，苏-35将赋予中国空军近10年的优势。

性能接近五代战机

文章说，苏-35S是2003年开始研发，作为苏-30MK与第五代的T-50战机之间的过渡机种，采用大量第五代战斗机技术，特别是航电技术。苏-35S的航电核心与设计思路已是第五代，发动机也是第五代发动机的先导型号，最大推力14.5吨并支持超音速巡航性能，而航电与发动机减轻的结果，使其空重仅16.5吨，与基本型相当（16.3吨），同时还进一步强化结构。飞机的推力空重比约1.75，燃油系数0.41，正常起飞重量-空重比1.53，寿命6000小时或30年，而在约2/3内燃油的情况下，允许8到9G的重力负荷，使得其11.5吨的内燃油是货真价实的内燃油，不像苏-27S在满油的情况下要限制机动性能。此外，还有被喻为"不是飞机"的超机动性。因此在结构特性与飞行性能方面已达到第五代战斗机标准。苏-35已测出具有超音速巡航能力，其具体能耐还有待试验。

至2011年9月，苏霍伊方面表示，依据试验结果，苏-35的潜力足以超越4+代战斗机，甚至足以对抗F-35与F-22。这次试飞员在巴黎航展后更指出，苏-35S的作战能力超越最好的四代战斗机达40%，部分指标甚至超越第五代战斗机达10%。

此前曾将苏-35与基本型米格-31做类比，得到的结果是1架苏-35能探索的空域超越4架米格-31编组。

全面领先亚洲对手

简单地说，苏-35就是传统战斗机设计哲学的极致版本，相对于F-22、F-35以外的非隐形战斗机，具有压倒性优势，而F-22、F-35对苏-35有隐形优势，但苏-35仍有能力与之抗衡。

文章认为，目前在亚洲地区服役的任何一种战斗机，包括颇新颖的、配有主动相控阵雷达的F-15K、F-15SG，都不是苏-35的对手，这是因为它们的探测距离与武器射程都比较近。而隐形战斗机当中，F-22不会外销，亚洲地区最快也要2020年前后才有机会接收F-35，印度最快也要2017-2018年获得FGFA（俄印联合开发的第五代战斗机），而操作新飞机总要有好几年的适应期，才能真正形成战斗力。因此亚洲地区的F-35、FGFA要形成战斗力大概会是2025年之后的事。

反之，苏-35是相对成熟的战斗机，2012年已达约12架的年产能，表示生产能力已趋稳定，按计划中俄可能在2014年正式签约，2015年便可开始交机，而以中国空军已操作苏-27系列战斗机20余年的经验，在基本的保养维修、基本飞行性能方面几乎已不再需要花时间适应，故可大幅提前形成战斗力，换言之，中国空军会拥有10年左右优势。

因此，亚洲国家若要应对苏-35的优势，不得不从改良型战斗机着手。而即使是较近的未来可能进入亚洲地区的战斗机如"阵风"、F-15SE、F/A-18E/F隐形版也不是对手。后两者虽然有隐形设计，但碍于先天外形的限制，隐形能力极为有限，在苏-35的"雪豹"-E雷达前只相当于传统战斗机。

较值得注意的倒是俄国自己的"超级苏霍伊"，这是在苏-30MKI的基础上大改而成。据称，修改完成后与苏-35相当接近。

能够对抗美军王牌

文章说，除"超级苏霍伊"以外，目前可以马上拿出来制衡苏-35的，自然就是美国的王牌战斗机F-22。虽然F-22不会以外销方式出现在东亚，但美国自2006年起已陆续以演习名义在日本建立使用F-22的能力，甚至有可能以因应朝鲜局势为由推进到韩国。因此在东亚地区，"苏-35大战F-22"完全是可能的剧本。

首先要考虑苏-35的"消极反隐形能力"，也就是极强的防御能力搭配足以冲击F-22友军的能力。另一个就是苏-35的"积极反隐形能力"，也就是发现F-22，与之对等的决斗能力。

文章称，中国面向可部署F-22的基地都有很宽阔的正面，因此在建设反隐形防空网时具有先天的地利之便，以这样的地形优势搭配类似俄制S-400上的X波段、L波段甚至米波防空雷达，搭配空中的苏-35，就算不能百分百防御F-22的攻击，也能大幅提升F-22面对的风险。即使隐形能力最佳的F-22，都未必能有效制衡苏-35，更甭论隐形能力降级的F-35了。

文章指出，苏-35是传统战斗机的极致版本，能冲击所有非隐形战斗机，甚至足以对抗F-22。这样的飞机在俄国相对成熟并达到稳定产能，能很快交机，而中国空军20年的苏-27操作经验，也让其能很快形成苏-35的战斗力（最快也许是在2015-2016年）。目前可以想见能抵消苏-35优势的，有印俄合作研发的FGFA、美国的F-35与F-22、以及俄制"超级苏霍伊"。其中FGFA与F-35要在亚洲地区形成战斗力，应该是2025年以后的事情。"超级苏霍伊"整体应该仍逊色于苏-35，且只会出现在南亚。东亚地区能够制衡苏-35的，就是前进部署到日本或者韩国的F-22，但不会如想象般容易。因此文章预言，一旦中国采用苏-35战机，将可拥有近10年的技术优势。