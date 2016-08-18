俄卫星通讯社民调：前苏联多数35岁以上国家居民认为解体前生活好

哈通社阿斯塔纳8月18日电 俄罗斯卫星通讯社"卫星•观点"栏目进行的民调显示，11个前苏联加盟共和国中有9个国家的大多数35岁以上居民认为，苏联解体前的生活好于解体之后。

经历过苏联时期的64%俄罗斯受访者认为苏联生活品质更高。乌克兰有60%的受访者同意这一观点，亚美尼亚和阿塞拜疆的相应比例最高，分别为71%和69%。那些对前苏联生活没有印象的18至24岁的居民则认为，苏联解体后生活变好了，在俄罗斯这样的年轻人有63%。





大部分国家的大多数35岁以上居民认为，前苏联的生活好于解体后。各国对此表示赞同和反对的受访者比例分别为：亚美尼亚71%对23%，阿塞拜疆69%对29%，俄罗斯64%对28%、哈萨克斯坦61%对27%、乌克兰60%对23%、吉尔吉斯斯坦60%对30%、白俄罗斯53%对28%、格鲁吉亚51%对46%。

只有塔吉克斯坦（39%对55%）和乌兹别克斯坦（4%对91%）的多数35岁以上居民认为，苏联解体后生活变好了。

在苏联解体后或苏联解体前不久出生的受访者（25岁以下）认为，现在的生活更好。