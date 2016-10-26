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    全球最佳经商国家排行榜：哈萨克斯坦第35位

    10:18, 26 10月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳10月26日电 日前，世界银行（World Bank）公布了2016年全球最佳经商国家排行榜（Doing Business Ranking），哈萨克斯坦排名上升6位，目前位居第35位。

    调查显示，在世界190个国家与地区当中，新西兰为成为了"世界经商环境最佳"的国家，而过去十几年一直保持榜首的新加坡排名下滑至第二、丹麦第三、中国香港第四、韩国第五。

    哈萨克斯坦从去年的第41位上升至第35位、俄罗斯和中国分别位列第40位和第78位。

    在这份报告中，世行对199个国家进行评估，调查评比是根据管制环境、劳工法例灵活度等因素来决定排名，包括创业条件、雇用和辞退雇员、执行合约、企业监管、取得信贷和结束营业规管。

    全球最佳经商国家排行榜：

    1. 新西兰
    2. 新加坡
    3. 丹麦
    4. 中国香港
    5. 韩国
    6. 挪威
    7. 英国
    8. 美国
    9. 瑞典
    10. 马其顿

    34.日本
    35.哈萨克斯坦
    37.白俄罗斯
    40.俄罗斯
    65.阿塞拜疆
    69.土耳其
    75.吉尔吉斯斯坦
    80.乌克兰
    87.乌兹别克斯坦。

    编译：小穆 

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 黄金储备
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