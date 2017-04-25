35%美国年轻人从未用过移动支付 远落后于中国

哈通社阿斯塔纳 -- 美国消费金融网站LendEdu对大约2000名千禧一代年轻人进行的调查结果显示，只有近14%的人经常使用移动支付软件，而35%的人表示从未使用过移动支付。

据市场研究公司Forrester预计，未来几年直到2021年，移动支付在美国的普及速度将会加快。

至于美国移动支付发展缓慢的原因，近40%的人表示，现金和银行卡足以满足他们进行日常支付的需要。



值得一提的是，中国是目前全球范围内最大的移动支付市场。



据中国艾瑞咨询(iResearch)估计，2016年，中国第三方移动支付的规模扩大两倍多，至38万亿元人民币（合5.5万亿美元）。



微信支付和支付宝(Alipay)在该市场占据主导地位，后者是阿里巴巴集团(Alibaba Group)旗下蚂蚁金服(Ant Financial)运营的支付服务。



根据全球研究机构Forrester Research的数据，美国移动支付规模增长39%，至1120亿美元，苹果(Apple)、谷歌(Google)、三星(Samsung)和PayPal等共同瓜分了市场。

数据显示，2016年中国移动支付规模是美国的近50倍。



【编辑：木合塔尔·木拉提】