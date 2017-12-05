投资和发展部部长：哈萨克斯坦签署总额达35亿美元的多项协议

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克5日在阿斯塔纳举行的《哈萨克斯坦全球投资圆桌会议》论坛上向媒体代表透露，本次论坛期间哈萨克斯坦将签署总额达35亿美元的多项合作协议。

"今天我们在论坛期间将签署总额达35亿美元的近13个合作协议。协议涉及矿冶综合体、农业、交通运输以及物流等多个领域。本次论坛还邀请了100多家全球大型跨国企业以及来自美国、欧洲和亚洲的投资商参加。此外，就农工综合体领域还将签署总额约8亿美元的合作协议。"哈斯姆别克说。



投资和发展部部长还指出，论坛期间还将注重考虑来自中国的多个投资项目。



哈斯姆别克表示，2017年上半年，哈萨克斯坦共落实了总额达100亿美元的引资计划。年底前，政府计划将继续保持这一趋势。实施"统一窗口"原则的哈萨克投资国有公司将落实新国家机制以及新制度。其中包括，新税法以及即将制定的土地法。



据悉，哈萨克斯坦今年预计引资总额将增长8-10%。对此，哈斯姆别克强调，明年也将保持这一增势。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】