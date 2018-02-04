哈中两国签署35个新合作项目

哈通社/阿斯塔纳/2月4日 -- 据24.kz消息，哈萨克斯坦同中国日前在霍尔果斯国际边境合作中心举办的招商推介会和项目签约仪式上签署落实35个合作项目协议。签约的项目涉及商贸物流、金融、加工制造、服务业等领域，投资总额达30亿美元。

哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心国家股份公司总裁德扎金•卡哈尔曼在作招商推介时表示，扎尔肯特与霍尔果斯签署了"友好协议"。为吸引更多的中国游客，新的购物中心、酒店和商业中心等将在今年开始营业。娱乐中心的建设项目已开始着手实施。



霍尔果斯市金亿国际贸易有限公司董事长于成忠表示；"此次推介会，我们与哈萨克斯坦公司达成了协议，并有意投资1.2亿元的项目。"

据了解，霍尔果斯首次举办企业家和投资者面对面形式的招商推介会。此次会议为两国商业关系、贸易和人文领域的发展开辟了新的机遇。

霍尔果斯自由经济区管委会副主任武浩表示，在"一带一路"倡议框架下，霍尔果斯国际边境合作中心为新市场提供了发展机遇。

据悉，霍尔果斯国际边境合作中心获得了"自由经济区"的新称号。今后企业家克免缴基本税，只缴纳社会税。新的优惠政策将有助于吸引更多的中国投资者。

【翻译：达娜 编辑：小穆】