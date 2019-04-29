中选委：共收到有关总统候选人提名工作的35份申请

哈通社/努尔-苏丹/4月29日 - 哈萨克斯坦中央选举委员会28日对2019年总统大选候选人提名工作进行了总结。

据中选委副主席康斯坦丁•彼得罗夫介绍，共有35份与总统候选人提名工作有关申请，通过邮件服务、电子政务门户网站、中央选举委员会的电子邮件信箱，以及现场递交等方式被交给中选委机构。



"29份申请来自个人，其中1份来自公民团体，6份来自包括区域公共基金在内的法律实体。" 彼得罗夫说。



彼得罗夫称，35份申请的内容主要分三类，第一类有关选举工作的组织（11份），第二类有关选举法律问题的释法（12份），第三类则是有关来自不符合要求的实体的总统候选人提名（12份）。



"已向32份申请的提交者进行了答复，1份申请正在进行处理，不属于中选委职能的2份申请被转交给了相应的机构。"他说。



值得一提的是，2019年4月28日18:00时，哈萨克斯坦2019年总统大选候选人推举工作已正式截止。



至截止时间，共有包括4个政党在内的9个国家社会团体推举的候选人在中选委完成了登记。



已经完成候选人登记和资格核实的4名候选人已着手开始进行支持者签名收集工作。根据选举法，这4位候选人需在5月11日前，收集118140名合法选民的签名支持。



总统大选候选人登记工作截止日期为2019年5月11日。



【编译：木合塔尔·木拉提】