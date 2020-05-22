巴基斯坦坠机事故已致至少35人死

哈通社/努尔苏丹/5月22日 —— 据中新网援引巴基斯坦《黎明报》报道，当地时间22日，巴基斯坦国航一架飞机在卡拉奇机场附近居民区坠毁。艾迪赫基金会发言人称，已将35具遗体从坠机现场转移到其他医院。另据信德省新闻部长消息，2名机上乘客幸存，已被送往医院接受治疗。

《黎明报》称，24 News媒体经理纳科维和旁遮普银行行长马苏德当天乘坐这架客机。马苏德家人证实，马苏德在坠机事故中幸存。目前正在核实其他乘客的下落。

艾迪赫基金会发言人萨阿德·艾德希说，他们已经将35具遗体从坠机地点转移到不同的医院。他补充说，当地居民中，有大约25至30名人受伤，也已被送往医院。

艾德希还表示，目前还没有（机上人员）具体的死亡和幸存人数。

当地时间22日下午，一架巴基斯坦国际航空公司(PIA)的A320客机从拉合尔起飞前往卡拉奇，但在准备降落时，坠毁在距离卡拉奇真纳国际机场不远处的居民区，现场浓烟滚滚，有居民房屋被毁，造成地面伤亡。

据当地媒体公布的一份乘客名单显示，机上至少有91名乘客。另据《黎明报》援引PIA发言人称，机上还有8名机组成员。不过，路透社等多家外媒报道称，机上共有107人。

另据《卫报》报道，该客机飞行员在飞机坠毁前几分钟曾报告称，出现一个技术故障。

巴基斯坦航空部长古拉姆•萨尔瓦则要求飞机事故调查委员会对此次事件“立即展开调查”。