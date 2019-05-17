日本下一代新干线试运行 力争提速至360公里

哈通社/努尔-苏丹/5月17日 -- 据日本共同社报道，东日本铁路公司（JR东日本）16日凌晨在盛冈站向媒体公开了为下一代新干线开发的新型试验列车"ALFA-X"的行驶测试。为实现比目前最高时速快40公里的360公里时速商业运行，将通过此次测试收集技术数据。

商业运行结束的凌晨1点前，站台广播播报了试验列车到达的通知，随后以前端"鼻子"部分长约22米的10号车厢为车头的试验列车从仙台方向缓慢进站，约30分钟后折返发车。据JR东日本介绍，当天的最高时速为320公里。

试验列车于本月建造完毕，耗资约100亿日元（约合人民币6.3亿元）。1号车鼻子长约16米，比10号车短，技术人员将对列车进入隧道时车身所受压力的差异等进行分析。列车还具备抑制地震时摇晃及利用空气阻力迅速停车的装置。



行驶测试从10日的商业运行结束后开始，到2022年3月为止将在东北新干线仙台至新青森区段每周行驶两次左右。还将进行多次时速约400公里的高速行驶。新列车力争在北海道新干线计划延伸至札幌的2031年春季前投入运行。

JR东日本盛冈分公司运用车辆课长神山和则表示："到目前为止测试进展顺利。为确认与下一代新干线相称的安全性和环保性能，将带着紧张感进行努力。"

