新冠病毒：中国境内还有363名哈萨克斯公民申请撤离

哈通社/努尔苏丹/2月11日--哈萨克斯坦卫生部商品和服务质量监管安全委员会副主席、哈萨克斯坦首席卫生医师詹达尔别克·别克辛11日表示，还有363名哈萨克斯坦公民申请撤离。

詹达尔别克·别克辛在今日举行的新闻发布会上表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方面，根据总统下达的工作指示，政府成立防控新型冠状病毒疫情部门委员会，委员会成员包括所有相关政府部门工作人员和努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特等城市和其他地区领导人。此外，其他多项防控措施也正在得到落实。

据其介绍，哈中边境的防控检疫工作也得到进一步加强，已准备10200个医院床位，对口罩和其他医用物品的物价也进行了相关调控。霍尔果斯国际跨境合作中心也暂停营业。于2月6日从武汉撤离的83名哈萨克斯坦公民，以及18名吉尔吉斯坦公民、5名白俄罗斯公民和1名亚美尼亚公民均接受相关检测。

此外，哈萨克斯坦已准备新型冠状病毒快速测试系统。

“相关部门正在研究从北京继续撤离哈萨克斯坦公民一事。当前有363名公民申请撤离。” 别克辛说。

根据此前的报道，哈萨克斯坦已从中国北京撤回第二批217名侨民。

【编译：阿依波塔】