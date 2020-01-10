法国巴黎全国大罢工进入第36天

哈通社/努尔苏丹/1月10日 -- 据外媒报道，法国大罢工已经进入第36天，警民冲突频传，至少24人遭警方逮捕。工会警告，这场抗争将进一步扩大包括封锁炼油厂、油库等设施，可能引发燃油短缺危机。法国政府今天将同工会再展开对话，不过总统马克龙并不准备让步。

激进的示威者向警方丢掷火焰棒，警方发射催泪弹还击。超过45万人在星期四走上巴黎以及多个城市的街头，响应工会发动的全国性罢工示威。原本的和平抗议最后变调，有暴力示威者破坏公物和砸毁附近店铺，警方出动镇压。

罢工行动爆发超过一个月还未平息。尽管示威人数和当初相比少了一半，但仍有超过40万、来自各个领域的示威者，走上街头，要总统马克龙撤回退休金改革计划。

一连串的示威活动严重打击当地的交通服务和民众的生活作息，旅游景点如艾菲尔铁塔也因人手不足关闭，打乱游客的出行计划。

德国游客菲力克斯表示：«埃菲尔铁塔关闭了？（是的）真的吗？但有人在走动。我以为我看到有人走上去 （没有它关闭了） 真的吗？（是的）那太糟糕，太不好了 （关闭了）我们现在很伤心。»

法国政府同工会代表，预料将在今天回到谈判桌上，以尝试打破僵局。