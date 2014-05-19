日本福岛37万人接受检查 确诊50人患甲状腺癌

哈新社阿斯塔纳讯，据中新网援引日本共同社报道，17日有关人士称，在以日本福岛县全体儿童为对象的福岛核事故核辐射对甲状腺影响的检查中，约8成调查对象的检查结果汇总显示，确诊患癌的病例较今年2月福岛县公布的数字增加了17人，达50人，疑似癌症病例上升至39人，上次为41人。

福岛县以县内地震时未满18岁的约37万人为对象实施了检查。截至今年3月末第1轮检查结束，4月起开始了第2轮。 报道指出，切尔诺贝利核事故发生后4至5年后确诊患甲状腺癌的儿童有所增加。因此，福岛县以第1轮结果为基础数据，今后将通过确认在第2轮及以后的检查中癌症患者是否增多，来调查核辐射的影响。 据称，第1轮检查中，先用超声波检查甲状腺肿块的大小和形状等进行初查，对肿块大小等超过基准的人进行血液和细胞等详查。截至3月底约30万人接受了检查，县方汇总了相当于约8成的约29万人的初查结果。 其中有2070人接受了详查，确诊患癌的有50人，疑似癌症的有39人。经手术确诊为"良性"的为1人，共90人。这些患者在地震时均为6至18岁。 据日本国立癌症研究中心介绍，在日本，10至19岁患甲状腺癌的一般概率为100万人中有1至9人左右。