为印度赢得本届奥运首枚奖牌的女选手将获37.5万美元和公职

哈通社阿斯塔纳8月19日电 据外媒消息，印度女子选手萨克什-马力克在里约热内卢58公斤级自由式摔跤比赛中获得铜牌，她将获得故乡哈里亚纳邦州政府颁发的近37.5万美元奖金并可以在该州国家机构就职。

这块铜牌是印度队在本届奥运会上获得的第一枚奖牌。马力克在奥运会第12天战胜吉尔吉斯斯坦选手阿伊苏鲁•特尼别科娃获得铜牌。马力克曾在比赛中一度以0比5落后，但她重整旗鼓以8比5获胜。

印度国内对此新闻欢欣鼓舞：前11天的比赛没有为国家赢得一枚奖牌，而23岁的马力克此前并没有被看好。

印度总理莫迪在推特上写到："萨克什-马力克缔造历史！我祝贺她获得铜牌。全民族都在庆祝。"他补充说，马力克将鼓舞印度运动员许多年。

哈里亚纳邦首席部长马诺哈尔·拉尔(Manohar LalKhattar)致电马力克的父母，祝贺他们的女儿表现出色。据当地媒体报道，哈里亚纳邦政府将向马力克发放近37.5万美元奖金，还建议她在该邦国家机构任职。但同时没有指明这里谈到的是什么职务。

这枚铜牌不仅是印度在里约热内卢赢得的第一枚奖牌，也是女子摔跤项目获得的第一枚奥运奖牌。

马力克表示："这是女子第一次赢得奖牌，这是我12年辛勤训练的成果，我的努力训练取得了成果。"