马来西亚交通部长：马航370航班&#34;会被找到&#34;

哈通社阿斯塔纳3月7日电，据BBC报道，马来西亚交通部长廖中莱对BBC表示，他相信失事的马来西亚航空公司MH370客机，会在南太平洋被找到。

廖中莱表示，马来西亚当局并无隐瞒这架失踪航班的任何信息。 廖中莱对BBC表示，他们将继续寻找这架飞机。 去年3月8日，吉隆坡飞往北京的马航MH370客机失联，机上载有239人，包括154名中国乘客。 马来西亚交通部长廖中莱是在马航370航班失踪一周年的前一晚作出上述表示。 在马航客机失踪一周年前夜，靠近马来西亚首都吉隆坡的毕打灵查亚举行纪念活动，以烛光悼念失踪的239名乘客和机组人员。 今年1月底，马来西亚政府正式宣布失踪的马航MH370"失事"，并且说坠机事件没有幸存者。但一些乘客的家属至今希望他们的亲人还活着。 在毕打灵查亚出席悼念活动的失踪中国乘客家属温女士，对BBC驻东南亚记者乔纳森•赫德（Jonathan Head）表示："我相信我的丈夫还在。我希望不管现在他在哪里，如果现在他还有机会看到我，我希望他能勇敢地活着。" 她说，"就算全世界都放弃了，我们还会一直等待，因为我不会相信这架飞机就这样无声无息地消失在印度洋。我更不相信，在这个科技发达的年代，这么大的一架飞机可以消失得无影无踪。" 她质疑说，"我想这里面一定发生了什么事情"，人们想知道飞机究竟在哪儿，到底发生了什么事情。 温女士还说，失踪乘客的家属对马航和马来西亚政府在飞机失联后的一系列反应"非常不满"，并表达了抗议。她坚信自己的丈夫"一定还活着"。 马来西亚民航部将在星期六就马航370失踪一事公布一份中期调查报告。 目前澳大利亚正领导着国际搜索团队，在澳洲西岸印度洋大约1600公里的范围内进行搜索。搜索船只都现在集中在一个6万平方公里的重点区内。 澳大利亚、印度尼西亚和马来西亚宣布，将试行新体制，加强监控远洋航线客机的行踪。 目前对飞机的追踪间隔为每30-40分钟，新体制将缩短到每15分钟。