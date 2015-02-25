专家：马航370客机三次转向有意飞往南极

哈通社阿斯塔纳2月25日电，据BBC报道，马航370自从2014年3月8日凌晨与管制中心失去联系至今年年初马来西亚政府正式宣布飞机"失事"，一直没有能够寻找到飞机残骸。有新的纪录片引述专家的话说，机上有人操控MH370蓄意偏离航线，飞向南极。

英国《每日邮报》指出，在《国家地理杂志》频道所制做的纪录片中，多名航空专家试图解开马航370的失联之谜。 纪录片中引述空难调查专家布雷纳的推测说，在飞机失联之后，又继续飞行了数个小时。 这位专家指出，在与地面最后一次联络之后，MH370在空中三次转弯，第一次是转左，之后又转了两次，引领客机向西飞行，然后向南极飞去。 布雷纳是空难调查领域内的世界顶级专家。他指出，客机在空中多次拐弯"从很大程度上表明"驾驶舱里有人蓄意操纵客机飞离航线。 他指出，"这起奇特的空难事故所吸引的全世界注意力， 这是我在过去40年的职业生涯中前所未见的。" 这部纪录片将会在马航370失联一周年（3月8日）播出，届时相关的具体分析会在纪录片中播出。 在此之前，进行搜寻工作的澳大利亚协调人员表示，有信心能够在未来几个月找到该客机的残骸。 有关的水下搜寻工作将会在5月底结束，据悉，目前已经完成大约36%的搜寻区域。 澳大利亚交通安全局专员多兰表示，他希望自己的团队将会在那之前找到飞机残骸。 这架从吉隆坡飞往北京，载有239人的波音777-200客机最初被认为坠毁于中国南海或者泰国湾海域，但之后搜索行动转向南印度洋，至今一无所获。