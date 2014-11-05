纳扎尔巴耶夫出席独联体国家安全部门负责人第37次会议

哈通社阿斯塔纳11月5日电，据总统府新闻局消息，独联体国家安全部门负责人第37次会议今日在阿斯塔纳召开，纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫在讲话中表示，国家安全部门在当前形势下发挥着重要作用。"我们当下正面临着新的挑战，恐怖主义组织活动越来越频繁。因此，组织协调各国安全部门的工作十分重要，"他说。

纳扎尔巴耶夫指出，安全问题是关税同盟工作的重点。更为开放的边境，为犯罪分子流窜于各国创造了条件与机会。因此，各国安全部门的相互合作与配合、彼此间信息的交流将会发挥重要作用。

纳扎尔巴耶夫说，保障所有公民权益，为经济社会发展创造和谐稳定的社会环境，是安全部门神圣的职责。"全球经济疲软和乌克兰危机，使我们面临新的挑战。为此各国应首先采取内部应对措施。哈萨克斯坦在工业创新发展规划框架下，5年时间内创建了800多家企业，创造了众多工作岗位。这不仅减少了国家经济对石油、天然气及其他资源的依赖性，还对经济结构调整起到了积极作用。未来五年，我国政府将把创新发展作为工作重点。"

独联体国家安全部门负责人会议旨在深化独联体各国安全部门合作，加强在共同打击极端恐怖主义等方面的组织协调。（编译：吴然）