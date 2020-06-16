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    新增383例 哈新冠确诊病例累计破1.5万

    08:11, 16 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 6月15日全国新增新冠肺炎（COVID-19 ）确诊病例383例，单日增幅2.6%。

    根据哈国新冠疫情官方信息平台统计，15日有200名确诊患者康复出院，此外，有3个地区共通报4例新增死亡病例。

    15日新增病例最多的地区为首都努尔苏丹市（104例），新增病例最少的地区为东哈州（3例）。

    15日当天，全国共有4个地区（巴甫洛达尔州、库斯塔奈州、阿克莫拉州和北哈州）的单日增幅超过了5%，其中，巴甫洛达尔州增幅最高，单日增幅达到9.7%。

    各地区新增病例（增幅）统计如下:
    努尔苏丹市 - 104 (3,8%)
    卡拉干达州 - 50 (3,3%)
    阿拉木图市 - 34 (1,1%)
    巴甫洛达尔州 - 34 (9,7%)
    奇姆肯特市 - 25 (2,2)
    西哈州 - 24 (2,5%)
    曼格斯套州 - 18 (4,7%)
    阿特劳州 - 14 (1,1%)
    库斯塔奈州 - 13 (5,9%)
    阿拉木图州 - 12 (2,3%)
    阿克莫拉州 - 10 (5,1%)
    突厥斯坦州 - 10 (2,2%)
    阿克托别州 - 10 (1,9%)
    江布尔州 - 9 (1,8%)
    克孜勒奥尔达州 - 7 (1,4%)
    北哈州 - 6 (5,4%)
    东哈州 - 3 (1,1%)

    截至2020年6月16日8时，哈萨克斯坦全国累计确诊的新冠肺炎病例已达15 192例，其中9 388例已康复出院，累计81人病逝。


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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