第38届世界遗产大会开幕

哈通社阿斯塔纳电，据光明网援引新华社消息，第38届世界遗产大会15日晚在卡塔尔首都多哈开幕。大会将审议40个申遗项目，讨论加强对濒危世界性遗产的保护方略，研究落实保护各级自然和文化遗产的资金保证，探讨人类行为与保护大自然以及传承人类文化的友好型模式。

本届大会东道国卡塔尔首相兼内政大臣阿卜杜拉•本•纳赛尔在开幕式讲话中呼吁各成员国重视对世界遗产的保护，并宣布卡塔尔将向联合国教科文组织提供1000万美元，以加强世界遗产保护。 联合国教科文组织第37届大会主席、中国教育部副部长郝平也在开幕式上发表讲话，呼吁各成员国注意倾听不同声音，加强经验交流，高度重视世界遗产保护，特别是加强对年轻一代的教育，引导他们树立世界遗产保护意识，将遗产保护和文化发展结合起来。 根据大会提供的资料，成员国向本届大会提交或联合提交了40项关于加入自然或文化世界遗产名录的申请报告，其中包括9项自然遗产申请、2项自然与文化双重遗产申请，29项文化遗产申请。中国向本届大会提交了"中国南方喀斯特二期"自然遗产申请和"大运河"文化遗产申请，还与吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦联合提交了"丝绸之路：起始段和天山廊道的路网"文化遗产申请报告。 世界遗产大会全称为联合国教科文组织世界遗产委员会会议，是联合国教科文组织下属的世界遗产委员会的例会，每年召开一次。第37届世界遗产大会在柬埔寨举行。