突尼斯海滩恐怖袭击案：38名死者中多为英国人

哈通社阿斯塔纳6月27日电 据BBC报道，在突尼斯海滩度假酒店发生的袭击中有38人丧生，该国总理哈比卜•埃西德（Habib Essid）表示，当中大多数是英国人。

极端组织"伊斯兰国"已经声称为此次袭击负责。 埃西德还表示，将会派遣后备军人员到考古遗址和度假胜地待命。 英国外交及联邦事务部至少确认了五名死者为英国人，并指死亡人数有可能继续增加。 旅行社"Thomson and First Choice"表示，在遇难者当中有他们的顾客，旅行社已经派出10架飞机，带回2500名游客。 第一架航班在周六（6月27日）凌晨抵达英国。 英国首相将在稍后召开内阁办公室简报室紧急会议，商讨英国如何应对此次袭击。 "妈妈在担架上" 事发时，一名枪手向游客群众开枪，被害者中有来自突尼斯、英国、德国、比利时、法国以及至少一名爱尔兰公民，此外还有36人受伤。 埃西德在一个新闻发布会上表示，遇害者中的"大多数"是英国人，此前，英国国防大臣菲利普•哈蒙德（Philop Hammond）已经表示，预计遇难者中英国人占有"高比例"。 目前当局还没有公开遇害英国人的身份，而爱尔兰政府已经确认50多岁的该国公民洛尔纳•卡尔蒂（Lorna Carty）在事件中死亡。 事件中一名枪手已被警方击毙。 周六乘坐航班抵达伦敦盖特威克机场的杰里米•摩尔（Jeremy Moore）表示，他"很高兴能回到家"，并且说，他所乘航班上的乘客在飞机起飞和降落时都鼓掌欢呼。 一些英国人则在急切请求获得更多信息，他们的亲属在袭击发生之后未有和他们取得联系。 来自斯塔福德郡的康纳•富尔福德（Conor Fulford）表示，他的母亲苏珊现正失踪，但他相信自己此前曾在电视报道当中看到她躺在担架上。 "我家里的姐妹也这么认为，"他说，"但还是不能100%确定。在这种情况下你就会想落水人一样抓稻草。我只是试着从网上，还有找那个地区里面和周围的人......找她的下落。" 另一些人则描述了袭击发生时的情景。 史蒂夫•约翰逊（Steve Johnson）告诉BBC说："我们当时就像平常一样躺在沙滩上......我们一开始以为自己听到的是烟花。" "但很快就明白了......是有人在开枪，人们开始尖叫逃跑。" 一对分别名叫妮基（Nikki）和安迪（Andy）的夫妇成功逃脱，先是躲在一个办公室里的桌子底下，然后又躲进了一台自助式洗衣机，他们说，现在只想回家。 "（我们）一直在想着当时的情形，即使是现在，我也在不时地想，如果现在有人大叫逃跑，我们应该向哪里跑。" 英国外交事务部表示，英国驻突尼斯大使馆正派出危机应急团队到达事发地区。 "任何在这些酒店当中居住或者身在附近的英国公民应该留在室内，并且联系他们的旅行代理和外交办公室，"外交事务部在最新的一份出行建议中说。 英国首相卡梅伦保证政府为受害者提供"帮助和支持"，预计周六的紧急会议将会讨论实际措施。