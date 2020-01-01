联合国儿童基金会：世界各地将出生39万2000个“新年宝宝”

哈通社/努尔苏丹/1月1日 —— 据联合国儿童基金会测算，在新年当天，全世界将有39万2078名婴儿出生。

对2020年1月1日出生婴儿数量的估计借鉴了联合国2019年《世界人口展望》报告最新修订版的数据。基于这些数据，世界数据实验室（World Data Lab）通过特定算法预测了每个国家每天的出生人数。

根据推算，太平洋岛国斐济很有可能迎来全球第一个«新年宝宝»。而新年当天出生的最后一名婴儿很有可能诞生在美国。

从全球来看，新年当天的分娩估计有一半会发生在以下八个国家:

1.印度——6万7385人

2.中国——4万6299人

3.尼日利亚——2万6039人

4.巴基斯坦——1万6787人

5.印度尼西亚——1万3020人

6.美国——1万零452人

7.刚果民主共和国——1万零247人

8.埃塞俄比亚——8493人

儿基会表示，2018年，有250万新生儿在出生后的第一个月内死亡，其中大约三分之一的死亡发生在出生的第一天。这些儿童大多数都是死于可预防的原因，如早产、分娩并发症和败血症等感染。此外，每年还有250万死产儿出生。

儿基会表示，在过去的三十年里，世界在儿童存活率方面取得了显著的进步，全世界五岁前死亡的儿童人数减少了一半以上。但在新生儿方面，取得的进展则较慢。2018年，在出生后第一个月内死亡的婴儿占五岁以下儿童死亡总数的47%，高于1990年的40%。