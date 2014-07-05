美国飞机在科罗拉多州滑雪区坠毁 机上3人遇难

哈通社阿斯塔纳7月5日电，据中新社报道，美国科罗拉多州1日发生空难事故，一架单引擎飞机在穿越丹佛市以西55英里一处峡谷的滑雪度假村时坠毁起火，机上一对夫妇和他们6岁的儿子全部遇难。

克利尔克里克郡警长兰迪•郎(Randy Long)证实，从俄亥俄州前往丹佛探亲的科克一家三口，1日早8时10分左右驾驶飞机从科罗拉多州落基山大都会机场出发，飞往犹他州的摩狎。 一名徒步旅行的目击者告诉当局，驾驶员试图向西飞越艾森豪威尔纪念隧道时，飞机突然掉头。"很明显，他们尝试穿越大陆分水岭。"兰迪指出，"那架飞机没有获得足够的高度，飞行员做了一个转向想回到山谷，但在转向过程中，飞机失去动力撞到树木茂密的山坡坠毁。" 坠机地靠近拉夫兰滑雪区升降梯，所幸并未撞上或损坏缆车，但引发小型火情，被迅速控制。目前该设施因季节原因处于关闭状态。

当局确认，飞行员是43岁的詹姆斯•科克(James Kerker)，机上还有他39岁的妻子艾米(Amy)和他们6岁的儿子卢卡斯(Lucas)，3人无一幸存。 目前飞机失事时的具体飞行状态尚不清楚。分析称，飞行员沿着70号公路飞行，认为这样可以轻松飞过群山，但是当他发现升限不够翻越山脉时，已经太晚了。调查员与国家运输安全委员会的工作人员正在海拔3353米的坠机地进行调查。