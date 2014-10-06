中国人在出境旅游上每秒花掉3万块钱

哈通社阿斯塔纳10月6日电，据新华网援引央视网报道，如今的中国，一秒钟，老百姓在出境旅游上就花掉3万块钱，一秒钟就卖出16本纸质图书，每3秒钟就有2辆汽车被买走，中国人一年中的法定休息日也由不足50天，增加到115天。

65年来，中国人的消费理念发生了翻天覆地的变化。根据联合国的划分标准，中华人民共和国成立之初，中国居民家庭恩格尔系数超过60%，为贫困国家；今天，居民家庭恩格尔系数已经降到30%多，实现了总体小康。变化最大的是农民家庭，他们花费的100元中，食物消费已经由原来的近70元，下降到不到38元，更多的钱用于改善生活品质。 2013年末，中国居民储蓄存款余额达到447602亿元，比1978年末增长2124倍，年均增长24.5%。居民生活质量显著改善。2013年中国人均GDP由1952年的119元增加到的41908元(约合6767美元)，按照世界银行划分标准，中国已由低收入国家迈进上中等收入国家行列。自1981年以来，中国贫困人口减少6.6亿，占世界脱贫人口的70%以上，被世界银行赞为"史无前例"。 请人吃饭不如请人出汗，越来越多的中国人在生活富足后，更多地把健康放在了首位，眼下，马拉松成了当下中国最火的运动项目，在百度上输入马拉松报名，看到的全是爆满的信息。9月26日,杭州马拉松正式报名，23500个网上名额一扫而光。 如今，一秒钟，中国人在出境旅游上就花掉3万块钱，一秒钟就卖出16本纸质图书，每3秒钟就有2辆汽车被买走，中国人一年中的法定休息日也由不足50天，增加到115天；9亿农民中的3亿变为市民，过上了城里人的生活。到2020年，还将有1亿左右农业人口进入城镇，与城里人一样，不再有户籍差异，并且享有同等的公共服务。