朴槿惠3月将巡访中东四国 系今年首次出访

哈通社阿斯塔纳2月22日电，据中新网消息，韩国总统府青瓦台22日表示，韩国总统朴槿惠将于3月1日到9日相继访问科威特、沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等中东四国，同各国首脑分别举行会谈，就朝鲜半岛和中东局势、加强各领域合作的方案进行商讨。此行将是朴槿惠今年来首次出访。

据青瓦台介绍，朴槿惠将于3月1日到3日访问此行首站科威特，与科威特埃米尔国家元首举行首脑会谈，就两国加强能源、建设、成套设备、交通和铁路、保健和医疗、信息通信技术等诸多领域务实合作的方案进行商讨。两位首脑还将对朝鲜半岛局势、维护中东和平与稳定的方案深入交换意见。 3月3日至4日，朴槿惠将访问沙特阿拉伯，同沙特新任国王萨勒曼举行首脑会谈，就外交与安全、能源与核电站、建设与成套设备、投资、保健医疗、信息通信技术等领域的合作方案进行商讨。访问期间，朴槿惠将接见沙特王室主要人士，并出席经济、文化活动。 3月4日至6日，朴槿惠将访问阿联酋，同阿联酋阿布扎比王储举行首脑会谈，就两国加强各领域合作的方案进行磋商。 3月6日至8日，朴槿惠将访问2022年世界杯东道主卡塔尔。这是朴槿惠对去年11月卡塔尔国王访韩的回访。届时，朴槿惠将同卡塔尔国王阿勒萨尼举行首脑会谈，并出席文化活动，会见卡塔尔财界人士，回顾两国关系在建交40年以来的发展情况。 青瓦台表示，朴槿惠的此次中东之行有望使 "中东热潮"成为韩国经济的新增长动力。通过朴槿惠的此次中东四国巡访，在解决朝核问题、实现朝鲜半岛和平统一方面，韩国有望赢得中东国家的支持。