加拿大3岁男童被开“罚单” 懊恼表情走红网络

哈通社阿斯塔纳7月10日电 据联合早报消息，当地时间本月3日，加拿大一名3岁男童因违章停靠玩具车而遭警察开"罚单"，他恼怒的表情引起了网友的关注。男孩的手扶在额头上，好像在想，"天啊，我都做了什么？"

据报道，这名可爱的3岁小男孩德克兰的照片在网络上走红，如今他已变成网络红人。事实上，他并没有做什么淘气的事情，警察只是看他太可爱了，于是跟他开了个玩笑。

当地时间3日，德克兰将自己的红色塑料玩具车停在渡轮码头其他大摩托车旁，警员柯里当时正在该处巡逻，他看见了德克兰，并打算跟他开一个玩笑。 "这个小孩下了车，他把他的小摩托带过来，然后就像停大摩托车一样将它停下。"柯里说，"我们觉得如果我过去假装开一张罚单给他，那应该会很有趣。" 报道称，在一旁观看的孩子父亲用照片记录下警员将一张空白罚单递给德克兰的瞬间，并将其发给警局。照片很快就被传到了警局的官方社交网站上。 柯里原本只是想在工作中找点乐趣，没想到却收获了来自国际的赞誉。他表示："这是很简单的事情，我每天都做这种工作，每天都会见各种人，与人交流，拍照。我没想到事能闹到这么大，太有趣了。"