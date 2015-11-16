俄罗斯央行行长承诺在明年3月底前降息

哈通社阿斯塔纳11月16日电 据《华尔街日报》16日报道，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜上周五表示，该央行将于明年3月底前开始降息，但基于美国加息带来的风险，其实施货币宽松的步调将很徐缓。

纳比乌琳娜周五出席了一场议会会议，议员们在会上呼吁俄罗斯央行降息，以提振受油价大跌和西方制裁打击的企业活动与经济。在考虑到持续居高不下的通胀和经济衰退现况，纳比乌琳娜拒绝了采取大规模货币宽松措施的请求，她重申，通胀增幅必需先放缓，才有可能采取进一步的降息行动。

纳比乌琳娜在议会下议院说，确保长期利率下降的趋势至关紧要。在作出利率决定时，官员们必需将经济增长和通胀当前以及未来面临的风险纳入考量。基准利率现在若下降的过于快速，将提高日后利率处于更高水平的风险。

纳比乌琳娜告诉记者，承诺降息意味着俄罗斯央行将于未来三次利率设定会议中的一场采取宽松货币政策。这三场会议分别是在今年12月11日、明年1月29日和3月18日。

纳比乌琳娜并称，俄罗斯央行计划恢复购买美元和欧元作为该国的国际外汇储备，后者于过去一年半来几乎耗尽。不过，她说，前提是卢布需先企稳。