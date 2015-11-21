马里酒店袭击中有3名中国人遇难

哈通社阿斯塔纳11月21日电 据BBC消息，联合国官员说，马里袭击事件导致至少27人死亡。中国驻马里使馆说，包括中国铁建公司高层在内的3名中国公民遇难。

中国铁建股份有限公司星期六早晨（11月21日）在网站发表声明说，周六凌晨2时31分，该公司从中国驻马里大使馆处确认，中国铁建赴马里交通部洽谈合作项目的三名员工在马里巴马科丽笙酒店袭击事件中不幸遇难。 声明公布了三名遇难员工的姓名，分别是：中国铁建国际集团总经理周天想，中国铁建国际集团副总经理王选尚，中国铁建国际集团西非公司总经理常学辉。 中国铁建声明强烈谴责此次袭击事件，并对三名员工罹难深表悲痛，对遇害者家属表示深切慰问。 声明还说，凌晨4时07分，中国铁建董事长与中国驻马里大使陆惠英进行了电话沟通，请求协助落实有关善后事宜。 马里官员稍早前说，一度在马里首都巴马科市中心的美资丽笙酒店劫持170名人质的枪手仍躲藏在酒店高层某处，安全行动尚未结束。 联合国驻马里维和部队的一名发言人也证实说，特种部队人员正在搜索每一个房间，行动仍在进行之中。 此前，当地的一名记者对BBC说，枪手释放了约130人，其中包括一些能背诵几句可兰经的人质。 一名联合国维和部队的工作人员说，看到27具尸体。但马里官方说，目前已经发现18具尸体，其中包括2名袭击者。 法国和美国的特种部队和马里的特种部队人员仍在逐层逐屋搜查被军警严密包围的丽笙酒店。 这个酒店是外国客人喜欢光顾的酒店。这是马里今年3月份发生一个外国客户喜欢光顾的酒吧遇袭、5人死亡后的涉及外国人的严重袭击事件。 中国媒体援引中国驻马里大使馆的消息说，袭击事件涉及7名中国公民和一名法籍华人，有4名中国公民和一法籍华人女性获救。使馆证实有3名中国公民在酒店遇难。 丽笙酒店星期五（11月20日）早些时候发生人质劫持事件，170多人被扣为人质，特种部队冲入酒店解救，包括在马里当地的美国和法国特种部队加入了突击行动。 马里还驻有一支来自中国的联合国维和部队。 枪手据称来自基地组织在当地的一个分支伊斯兰激进组织。 北非的圣战组织穆拉比通组织al-Murabitoun在社交媒体推特上说，他们对此次饭店袭击负责。据悉，这个组织与北非的基地组织有关。