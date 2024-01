每天盯着电脑3小时，你也可能患上这种病

乔安·雷塔诺(Joanne Reitano)是皇后区长岛市拉瓜地亚社区学院(LaGuardia Community College)的历史教授,著有若干关于长岛市和纽约州历史的佳作。近来她花了大量时间--有时是一整天--坐在电脑前,修改她的第一本书《不安之城》(The Restless City)。但她告诉我,坐在屏幕前的时候,"我眼睛里有灼烧感,很难好好工作。"

让眼睛休息一阵子,不适感会消失,但等到她重新回到电脑前,很快又会感到不适。"如果是在玩游戏,那我会关掉电脑,但我要用它来工作啊,"雷塔诺沮丧地说道。



雷塔诺得了电脑视觉综合症。她并非孤例。任何每天花三个小时或更多时间对着电脑显示器的人,都有可能患上,受其威胁的潜在人群规模庞大。



在全世界,可能患上电脑视觉综合症的人多达7000万,这一数字只会越来越大。尼日利亚和博茨瓦纳的眼部护理专家撰写了一篇关于该病症的报告,并发表在了《医疗实践与评论》(Medical Practice and Reviews)上。报告作者详细列出了可能会患上电脑视觉综合症的专业群体--会计师、建筑师、银行家、工程师、空管员、平面设计师、记者、学者、文秘和学生--这一名单正日益扩大,所有这些人"离开电脑的帮助就无法工作"。



这还没算上成百上千万每天花很多个小时玩电脑游戏的儿童和青少年。



研究显示,在工作或娱乐中经常使用电脑的群体,有70%至90%的人会出现一种或多种电脑视觉综合症的症状。长时间使用电脑不仅会造成视觉方面的影响,其他后果还包括慢性头痛等神经性症状,以及颈部、背部疼痛等肌肉骨骼问题。



前述报告的作者--尼日利亚的托普·雷蒙德·埃金比努(Tope Raymond Akinbinu)和博茨瓦纳的Y·J·马沙拉--引用的四项研究成果显示,即便每天使用电脑三小时,也有可能带来眼部症状、腰痛、紧张性头痛以及社会心理压力。



不过,与电脑有关的最常见症状是眼部不适,包括视线模糊、重影,以及灼烧感、瘙痒、发干、发红等,所有这些都有可能影响工作表现。



这一问题之所以如此普遍是因为:不同于印在纸张上边界清晰的文字,由像素组成的电子字符边界模糊,让人眼难以维持焦点。不知不觉中,眼睛会反复试图把焦点切换到屏幕后方的某个区域,以获得放松,而在屏幕和放松点之间的不停切换,会导致眼部疲劳。



另一个不易被察觉的影响是眨眼频率大大降低,从而可能导致眼睛干涩、过敏。正常的眨眼频率是每分钟17次,但在电脑前工作时,常常会下降到12至15次。



但还有其他方面的问题。头部和屏幕之间的距离以及两者之间的方位关系同样是重要的风险因素。要让眼睛舒适地聚焦,屏幕和面部之间的距离应保持在20至26英寸左右(约合51至66厘米)。眼睛离屏幕越近,就越难以做出调整去适应屏幕。



此外,当望向正前方的时候,眼睛应与显示器顶端平齐。宾夕法尼亚大学(The University of Pennsylvania)眼科学系建议,显示器中心应比眼睛低4至8英寸左右(约合10至20厘米),以尽量减少眼睛干涩和瘙痒的症状,因为这样的话就不用把眼睛睁得太大,眼球暴露在空气中的面积就会减少。



不过,伊朗的一项以642名高中生为对象的研究显示,71%的人坐得离显示器过近,好让自己更舒适一些;三分之二的人以不恰当的方式正对着显示器,或者坐得比显示器低。这项研究的结果于去年发表在了《生物技术与健康科学》(Biotechnology and Health Sciences)上。



不恰当的照明和炫光也会成为问题。对比很关键,白色屏幕与黑色字迹的对比最为强烈。显示器应该比环境光亮一些--过亮的顶灯或者强烈的阳光,会迫使眼睛非常用力地望向屏幕。明亮的显示器还会让瞳孔收缩,从而让眼睛的聚焦范围更大。



你或许需要调整桌子的位置,给顶灯安装调光开关,或者拉下遮光窗帘,把阳光挡在外边。此外,使用贴有防眩光膜的平面屏幕,佩戴防眩光或有色眼镜,也有利于最大程度地减少炫光。



一定要使用最适合自身视力的字体,并定期检测视力--至少一年一次--以便根据最新的状况采取对策。这一点对40岁以上的成人和经常使用电脑的儿童尤为重要,因为视力会随着年纪的增长而出现变化。还要确保你的显示器配备了高分辨率的屏幕,从而让画面更清晰。此外,要经常用防静电除尘布擦拭显示器。



如果工作内容涉及印刷品,目光要在印刷品和屏幕之间来回切换,不妨在显示器旁安一个摆放文件的支架,以便尽量减少颈部疲劳。如果你像我一样,要同时使用不同的印刷资料,不妨考虑购买特殊的电脑眼镜--其双光或渐进式镜片的上半部分适合看屏幕用,下半部分则适合看印刷品。



预防是重要的,但你如果已经有了电脑视觉综合症的症状,也可以采取一些办法来缓解或消除它们。眼科医生建议遵循"20-20-20"法则,每隔20分钟,休息20秒,望向20英尺(约合6米)远的地方。



要有意识地尽可能经常眨眼,以便让眼球表面保持润滑。要进一步应对发干、发红以及让人难受的过敏症状,一天可以点几次眼药水。我的眼科医生推荐购买不含防腐剂的、供单次使用的小包装产品。



为了防止眼睛干涩,你还可以避免让风直接吹到脸上,并使用加湿器,让房间里的空气更加湿润。雷塔诺说,她的眼科医生还建议她每天早上对眼部进行湿热敷。



来源:纽约时报