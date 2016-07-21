土耳其总统宣布全国进入为期3个月紧急状态

哈通社阿斯塔纳7月21日电 据新华社消息，土耳其总统埃尔多安20日晚宣布，土耳其政府决定实施为期3个月的"紧急状态"。

埃尔多安在当晚举行的新闻发布会上说，国家安全委员会会议决定，提议政府依照宪法条款宣布土耳其进入紧急状态。土内阁已决定实施紧急状态，为期3个月。

他说："宣布实施紧急状态是为了以最快和最有效的方式消除那些威胁人民权利、自由和民主以及国家法治的因素。"

埃尔多安呼吁土耳其民众不要担心，表示政府已采取有关必要措施，包括应对经济方面可能发生的问题。

此项紧急状态决定将在土耳其大国民议会批准后正式生效。

埃尔多安在首都安卡拉发表讲话说，公众"无需担心民主，法治，基本权利和自由"。他说，紧急状态将保护这些价值免受攻击。

多国都对当地局势及人权状况表示担忧。埃尔多安反驳说只是清除军中的"病毒"，强调军方与民选政府站在同一阵线，外国无权批评土耳其的紧急状态令。

他说，外国不要干涉土耳其的事务，"这个国家有权决定我们自己的命运"。

埃尔多安接受半岛电视台访问时表示，日前的流产军事政变可能涉及多个国家。他不希望将美国使用土耳其的空军基地与引渡流亡美国，被指策划政变的伊斯兰教士居伦相提并论。他强调两国是战略伙伴。



土耳其15日晚至16日凌晨发生未遂军事政变后，已有9000多人被逮捕。此外，包括土多个部门的国家公务员、警察、法官、宗教和教育人士在内的近5万人被停职。