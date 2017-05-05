国际举联宣布对哈萨克斯坦3名运动员禁赛决定

哈通社阿斯塔纳--国际举重联合会（IWF）5月 5日宣布，由于哈萨克斯坦3名举重运动员在兴奋剂检测中违反了有关规定，决定取消玛娅•马内扎和祖尔菲亚•钦珊罗2年、斯维特拉娜•珀多别多娃8年的国际比赛参赛资格。

禁赛决定从 国际举联公布伦敦奥运会举重项目运动员药检结果的那天即从2016年5月26日开始计算。2016年11月，国际举联曾做出取消玛娅•马内扎等3人的奥运会成绩。不过，在哈萨克斯坦举重联合会的斡旋下，上述3名运动员保留了除奥运奖牌以外的所有奖牌和成绩。

由于在2012年伦敦奥运会上被查出违禁成分，我国四名奥运举重冠军2016年6月被国际举联禁赛并被禁止参加里约奥运会。被禁赛的运动员中有女子53公斤级的祖尔菲娅、女子63公斤级的马内扎以及女子75公斤级的珀多别多娃。





为加大反兴奋剂力度， 2016年年初，政府专门成立了独立的反兴奋剂委员会，其成员包括政府部门官员、非政府组织代表以及体育界人士。成立该委员会的主要宗旨是防范运动员服用兴奋剂并保护诚实参赛的运动员。哈萨克斯坦奥委会2016年发表声明称，对服用兴奋剂的运动员实行零容忍政策，如何保护那些清白和不服用兴奋剂的运动员既是国际奥运会的职责，也是哈萨克斯坦奥委会的职责，哈奥委会将一如既往地打击服用兴奋剂的行为。



【编译：金桥】