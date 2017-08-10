亚洲汽车制造厂今年将生产3款新车型

哈通社/阿斯塔纳/8月10日 -- 据7kun.kz网站消息，亚洲汽车制造厂计划在2017年生产斯柯达Superb、Rapid、Octavia等三款新车型。

消息称，斯柯达Superb的动力强悍，配备2.0升发动机，最大功率为220马力。斯柯达Octavia配有1.6升发动机，最大功率为110马力。斯柯达Rapid配备1.6发动机，最大功率为110马力。



亚洲汽车厂董事长叶热克•萨合姆巴耶夫表示，在经过了此前的低迷之后，我国汽车制造业今年实现了复苏，产能与销量均有提升。



亚洲汽车制造厂成立于2002年，是哈萨克斯坦国产汽车制造业的领头羊，当前国产车总量的54%出自这家企业。该公司通过许可证生产方式，拥有以下品牌汽车生产能力：Lada; Skoda - Octavia, Fabia, Yeti, Rapid, Superb; Chevrolet - Captiva, Aveo, Cruze, Orlando, Malibu, Tracker; KIA - Mohave, Sorento, Cerato, Soul, Sportage, Optima, Cadenza, Picanto, Cee'd , Quoris, Carens, Rio НВ。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】