哈萨克邮政：计划将国际邮包送达时间减少至3天

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 - 哈萨克邮政公司（Kazpost）国际邮包业务年增长率达88%。

在7日于阿斯塔纳召开的主权财富基金国际论坛（IFSWF）年会上，哈萨克邮政公司董事长萨肯•萨尔森诺夫如是说。



萨尔森诺夫称，中国市场是重要的增长点。



他表示，目前全球电子商务活动的40%与中国市场有关，因此"一带一路"对哈萨克斯坦的价值变得愈发重要。



萨尔森诺夫称，每年从中国发向俄罗斯的邮包多达200万件，而向欧洲发送的邮包也有100多万件。



"我们的邻居乌兹别克斯坦正在开展良好的改革，相信该国市场也将在近期向国际开放。"他说。



据萨尔森诺夫透露，根据中国阿里巴巴公司的预测，至2020年中国发向欧洲方向的邮包数量将超过800万件/年。



"海运费时，而空运昂贵，可选择的运输方式便是公路和铁路，而这是哈萨克斯坦的优势。经哈萨克斯坦向俄罗斯和欧洲方向进行的陆路运输是最便捷的选择。"他说。



萨尔森诺夫指出，目前哈萨克邮政公司的国际邮包业务年增长率已经达到了88%。



他还表示，目前电子商务活动所发送的国际邮包送达日期平均为35天，今后我国将努力将其压缩至10天，并计划最终实现3天内送达的目标。



【编译：木合塔尔·木拉提】