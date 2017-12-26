我国3家制药企业计划生产胰岛素产品

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 据卫生部消息，哈萨克斯坦制药企业与《SK-Pharmacy》公司合作框架下，将生产近19种胰岛素产品。

据统计显示，哈萨克斯坦共有30万糖尿病患者，而该数据每年都在增长。在这一情况下，生产抗糖尿病药具有重要的意义。



药物，公司每年购买近22种胰岛素产品，去年此类药物总额超过66亿坚戈。



《SK-Pharmacy》公司执行总裁沙利娅•伊斯穆汗诺娃表示，为糖尿病患者提供伊斯穆汗诺娃表示，患者数量每年都在增长，因此很难正确预算药物需求量，所以医院每年都会增加药物订购量。此外，额外购买药物则需要更多的时间。



公司负责人强调，落实胰岛素生产是解决此类问题的关键。她还表示，目前已同"卡拉干达制药厂"、"Hikma制药公"、"Eleas制药公司"等3家哈萨克斯坦制药企业签订了3份长期合同。



根据协议，哈萨克斯坦制药企业将在未来5年期间生产符合国际标准的胰岛素产品。"卡拉干达制药厂"和"Eleas制药公司"将分别生产8种胰岛素产品。



另外，不久前进入哈萨克斯坦制药市场的Hikma公司将在投资项目框架下计划生产3种胰岛素产品。而在哈萨克斯坦达到世界级胰岛素生产水准后，糖尿病患者们将在未来10年内获得免费药物支持。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】