总理视察框架下讨论西哈州3个县公路基础设施发展问题

哈通社/乌拉尔/7月26日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫26日对西哈州进行工作视察框架下，就该地区3个县公路基础设施发展问题召开会议。

会中，政府总理对"乌拉尔-塔斯卡拉-奥津基哈俄边境"和"哈兹塔洛夫-贾尼别克-波克伊奥尔达"公路建造工程进行了了解。

据了解，萨金塔耶夫同哈兹塔洛夫县、贾尼别克县、波克伊奥尔达县代表们举行会面期间，同与会代表讨论了落实纳扎尔巴耶夫总统的"第四次工业革命背景下新的发展机遇"国情咨文框架下的改善当地道路状况及汽车公路现代化等重要问题。

萨金塔耶夫会中指出，纳扎尔巴耶夫总统特别注重作为国家发展主要经济驱动力之一的西哈州发展问题，其中包括改善道路状况及地区公路网络现代化等问题。根据纳扎尔巴耶夫总统的工作指示，政府共分配239亿坚戈用于西哈州全面改善公路状况工作，其中110亿坚戈已分配至塔斯卡拉县，而17亿坚戈已分配至哈兹塔洛夫县。

投资和发展部第一副部长斯卡利亚尔表示，目前西哈州可用公路总里程为6496公里。到2025年，地区75%道路将得到改善。

会议最后，萨金塔耶夫还就考虑哈萨克斯坦国有公路股份公司和西哈州州政府提出的相关建议以及对道路现代化工程进行定期监督工作向投资和发展部下达工作任务。

【编译：冰山】