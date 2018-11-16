突厥斯坦州与乌兹别克斯坦3个州签署合作备忘录

哈通社/奇姆肯特/11月16日 -- 据突厥斯坦州政府消息，近日在奇姆肯特市的首届哈-乌地区间合作论坛框架下，突厥斯坦州政府同乌兹别克斯坦吉扎克州、塔什干州以及塔什干市签署合作备忘录。

会谈期间，突厥斯坦州州长詹塞伊特·图伊梅巴耶夫同吉扎克州州长埃尔嘉什•萨利耶夫就加强两国之间的经贸、投资合作问题进行了讨论。

"目前在突厥斯坦州为落实投资项目和创业创造了有利条件。因气候适合农业发展，该地区非常注重种植业和畜牧业。近3年里，种植业产量达100万吨。全国90%的温室位于突厥斯坦州，所有棉花产业都聚集在这一地区。在此之际，邀请与会代表们共同实施投资项目。将为有意在地区开展业务的乌兹别克斯坦公司提供所有支持。"图伊梅巴耶夫说。

会中，吉扎克州州长萨利耶夫对地区领导人的提议表示赞同，并指出开展联合工作的意愿。





论坛框架下，哈-乌两国多个地区签署合作备忘录。包括突厥斯坦州、卡拉干达州、东哈州、库斯塔奈州以及阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特在内哈萨克斯坦多个地区政府代表签署了13份合作协议。

值得一提的是，突厥斯坦州近几年同乌兹别克斯坦多个地区经贸合作关系得到了良好的改善。两国建交27年以来签署了多个协议，其中包括"永久友谊协议"、"战略合作伙伴关系条约"等。基于这些协议，目前哈萨克斯坦境内共有超过800家乌资公司运营。





【编译：冰山】